Разложите на множители: а) xy+3y+xa+3a в) 2a-ab+6-3b
Алгебра
Разложите на множители: а) xy+3y+xa+3a в) 2a-ab+6-3b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) y(x+3)+a(x+3)=(x+3)(y+a) В) -2(а+3)-b(a+3)=(a+3)(-2-b)
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