Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верных друзей.я люблю читать рассказы антона павловича чехова

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Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верных друзей.я люблю читать рассказы антона павловича чехова

Автор: Гость