Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верных друзей.я люблю читать рассказы антона павловича чехова
Русский язык
Прочитай и запиши текст. найди в предложениях главные члены укажи число лицо или род частей речи которыми они выражены книги помогают обрести верных друзей.я люблю читать рассказы антона павловича чехова
Ответ(ы):
Гость:
123456789987654321123456789876543210
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