Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орфогркаммы . Шли вперёд - пришли назад: Значит, круглый этот сад. А затем наоборот...
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Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орфогркаммы . Шли вперёд - пришли назад: Значит, круглый этот сад. А затем наоборот: Шли назад - пришли вперёд.
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Вперед-перед, этот-тот,назад-взади,
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