Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орфогркаммы . Шли вперёд - пришли назад: Значит, круглый этот сад. А затем наоборот...

Русский язык
Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орфогркаммы . Шли вперёд - пришли назад: Значит, круглый этот сад. А затем наоборот: Шли назад - пришли вперёд.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вперед-перед, этот-тот,назад-взади,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Последнее воскресенье месяца игорь провёл в мурманске,а последнее воскресенье до последнего понедельника-в новосибирске.В предыдущем месяцем Игорь ...
Ответить
Математика
Найдите наибольшее пятизначное число у которого каждая цифра начиная с третьей (считая слева направо) равна сумме двух предыдущих
Ответить
Окружающий мир
Составь две три цепи питания которые сложились в арктике
Ответить
Алгебра
Вынести множитель из под знака корня 1) √175 2)√128 3) √700 4) √180 5) √3 * 4,41 6)√0,0128
Ответить
История
В какие земли плавали викинги???
Ответить