Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орфогркаммы . Шли вперёд - пришли назад: Значит, круглый этот сад. А затем наоборот...

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Прочитай стихотворение Выпиши слова в которых есть орфограмма буква согласного в корне слова напиши рядом с каждым словом Проверочное оборзначь орфогркаммы . Шли вперёд - пришли назад: Значит, круглый этот сад. А затем наоборот: Шли назад - пришли вперёд.

Автор: Гость