Прочитай. Выпишы начало те предложения, в которых прилагательные являются опреде??ениями, а затем прилагательные являются сказуемыми. 1.Яркий свет слепит глаза. 2. Свет ярок. 3. Звучит тихая мелодия. 4. Мелодия тиха. 5. Вы...

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Прочитай. Выпишы начало те предложения, в которых прилагательные являются опреде??ениями, а затем прилагательные являются сказуемыми. 1.Яркий свет слепит глаза. 2. Свет ярок. 3. Звучит тихая мелодия. 4. Мелодия тиха. 5. Высокое небо манило своей чистотой и бескрайностью. 6. Небо высокое и бескрайнее.

Автор: Гость