Прочитай. Выпишы начало те предложения, в которых прилагательные являются опреде??ениями, а затем прилагательные являются сказуемыми. 1.Яркий свет слепит глаза. 2. Свет ярок. 3. Звучит тихая мелодия. 4. Мелодия тиха. 5. Вы...

Русский язык
Прочитай. Выпишы начало те предложения, в которых прилагательные являются опреде??ениями, а затем прилагательные являются сказуемыми. 1.Яркий свет слепит глаза. 2. Свет ярок. 3. Звучит тихая мелодия. 4. Мелодия тиха. 5. Высокое небо манило своей чистотой и бескрайностью. 6. Небо высокое и бескрайнее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения,которые являются определениями : 1.Яркий свет слепит глаза. 6.Небо высокое и бескрайнее. 3.Звучит тихая мелодия. Предложения ,которые являются сказуемыми. 2.Свет ярок. 4.Мелодия тиха.  5.Высокое небо манило своей чистотой и бескрайностью.
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