Прочитайте ещё раз первые четыре строчки стохотворения Николая Рубцова (упр. 129) и распределите слова по следующим группам. Имя существительное: Глагол; Имя прилогательное: местоимение: Наречие:домой , с перепугу, так Предлог:...
Русский язык
Прочитайте ещё раз первые четыре строчки стохотворения Николая Рубцова (упр. 129) и распределите слова по следующим группам. Имя существительное: Глагол; Имя прилогательное: местоимение: Наречие:домой , с перепугу, так Предлог: союз: слова такие заяц в лес бежал по лугу, я из лесу шёл домой. Бедный заяц с перепугу Так и сел передо мной.
Ответ(ы) на вопрос:
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Словоизменение: вода — под водой туча — тучи дерево — на дереве холодный — холодное белая — белый мост — под мостом звезда — звёзды Словообразование: жёлтый — жёлтенький зерно-зёрнышко учить — приучить платок — платочек соловей — соловушка звезда — звёздочка перо — перышко место — местечко ехать — отъехать задача — задачник
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