Прочитайте ещё раз первые четыре строчки стохотворения Николая Рубцова (упр. 129) и распределите слова по следующим группам. Имя существительное: Глагол; Имя прилогательное: местоимение: Наречие:домой , с перепугу, так Предлог:...

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Прочитайте ещё раз первые четыре строчки стохотворения Николая Рубцова (упр. 129) и распределите слова по следующим группам. Имя существительное: Глагол; Имя прилогательное: местоимение: Наречие:домой , с перепугу, так Предлог: союз: слова такие заяц в лес бежал по лугу, я из лесу шёл домой. Бедный заяц с перепугу Так и сел передо мной.

Автор: Гость