Прочитайте Помогите коту и собаке собрать свои слова .Счастье, печенье коньки, свинья, льдина пальцы, друзья, обезьяна пельмени ,муравьи больше ,пальто Запишите слова каждой группы разделяют их черточками для переноса. подчеркн...
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Прочитайте Помогите коту и собаке собрать свои слова .Счастье, печенье коньки, свинья, льдина пальцы, друзья, обезьяна пельмени ,муравьи больше ,пальто Запишите слова каждой группы разделяют их черточками для переноса. подчеркните разделительный мягкий знак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варианты переносов: счас-тЬе,сча-стЬе пе-ченЬе,пече-нЬе конь-ки,ко-ньки сви-нЬя льди-на паль-цы па-льцы дру-зЬя обе-зЬяна,обезЬ-яна,обезЬя-на пель-мени,пе-льмени,пельме-ни му-равЬи,мура-вЬи боль-ше,бо-льше паль-то,па-льто Разделительный мягкий знак выделен капсом.
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