Прочитайте Помогите коту и собаке собрать свои слова .Счастье, печенье коньки, свинья, льдина пальцы, друзья, обезьяна пельмени ,муравьи больше ,пальто Запишите слова каждой группы разделяют их черточками для переноса. подчеркн...

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Прочитайте Помогите коту и собаке собрать свои слова .Счастье, печенье коньки, свинья, льдина пальцы, друзья, обезьяна пельмени ,муравьи больше ,пальто Запишите слова каждой группы разделяют их черточками для переноса. подчеркните разделительный мягкий знак

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