Прочитайте смешанную дробь запишите её в виде сумы целой и дробной частей а) 1 1/2 б) 3 2/7 в) 5 1/9 г) 4 2/3 д) 2 11/12 е) 4 2/5 даю 50 б спасибо !

Математика

Прочитайте смешанную дробь запишите её в виде сумы целой и дробной частей а) 1 1/2 б) 3 2/7 в) 5 1/9 г) 4 2/3 д) 2 11/12 е) 4 2/5 даю 50 б спасибо !

Автор: Гость