Прочитайте смешанную дробь запишите её в виде сумы целой и дробной частей а) 1 1/2 б) 3 2/7 в) 5 1/9 г) 4 2/3 д) 2 11/12 е) 4 2/5 даю 50 б спасибо !
Математика
Прочитайте смешанную дробь запишите её в виде сумы целой и дробной частей а) 1 1/2 б) 3 2/7 в) 5 1/9 г) 4 2/3 д) 2 11/12 е) 4 2/5 даю 50 б спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/2 = 1,5 б) 3 2/7 = 3,28571 в) 5 1/9 = 5,11111 г) 4 2/3 = 4,66667 д) 2 11/12 = 2,91667 е) 4 2/5 = 4,4
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