Продавались билеты по 30 и 40 рублей в зале 12 рядов по 25 мест обзая стоимость билетов10000рублей сколько билетов по 40 рублей продали?

Гость: Гость:

1) 25*12=300 (мест) - в театре всего 2) 30*300=9000 (рублей) - стоили бы все билеты, если бы были по 30 рублей. 3) 10000-9000=1000 (рублей) - "лишние". 4) 40-30=10 (рублей) - на столько дороже билеты по 40 рублей, чем по 30. 5) 1000:10=100 (билетов) - по 40 рублей