Какпредсказывают погоду 2 кл окружающий мир
Окружающий мир
Какпредсказывают погоду 2 кл окружающий мир
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По народным приметам По местным признакам
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