Продолжи ряд слов:растущий,прорастающий,росточек... а)простейший б)растаял в)возраст г)опросить

Русский язык
Продолжи ряд слов:растущий,прорастающий,росточек... а)простейший б)растаял в)возраст г)опросить
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Гость:
В) возраст ..................
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