Продолжи ряд слов:растущий,прорастающий,росточек... а)простейший б)растаял в)возраст г)опросить
Русский язык
Продолжи ряд слов:растущий,прорастающий,росточек... а)простейший б)растаял в)возраст г)опросить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) возраст ..................
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