- Продолжите ряд слов, выражающих понятие по теме «Наука»: ученый, изучать… - Выделите определение, характерное для научного стиля. Из каких частей оно состоит? - Определите употребление какой части речи подчеркивает объекти...

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- Продолжите ряд слов, выражающих понятие по теме «Наука»: ученый, изучать… - Выделите определение, характерное для научного стиля. Из каких частей оно состоит? - Определите употребление какой части речи подчеркивает объективный характер выражаемого при помощи научного стиля знания. - Выделите вопросительные предложения. Какие стилистические функции они выполняют в тексте: 1) привлечение внимания, 2) подчеркивание важности научной деятельности. Батискафы – аппараты для штурма человеком максимальных глубин, уже в 1960 году погружавшиеся на шесть с лишним миль, - продолжают исследовать некоторые из глубочайших впадин атлантического и тихого океанов. Экипажами этих аппаратов удавалось встретить рыб на предельных глубинах. Во время одной экспедиции ныряющее блюдце сделало 25 погружений, выдерживая график не хуже какого-нибудь пассажирского парома; на нем ученые изучали жизнь в тихом океане на глубине 1000 футов. На дне они обнаружили каньоны с нависающими склонами, осьминогов, поднимающих клубы пыли на илистом грунте, редчайших рыб. Люди в металлических домах-лабораториях живут в течение нескольких дней и даже недель на дне моря; толща соленой воды в 200, 300 и более футов отделяет их от поверхности. Они могут свободно покидать свое убежище и работать снаружи. Эти достижения доказывают один важный факт: человек взялся, наконец, за освоение глубин. Наше время называли веком бензина, веком химии, атомным веком. Космическим веком. Все эти определения верны, но еще не дают полной картины. Наш век можно назвать еще и веком океана, веком завоевания океана людьми. Путь на морское дно теперь открыт – на любое дно, как бы глубоко оно ни находилось. Но зачем? К чему эти старания? Почему человек так рвется в эти глубины, всегда бывшие для него запретными? Зачем? Это человек вскоре увидит собственными глазами. А посмотреть будет на что. Глубины океана еще не исследованы.

Автор: Гость