Прогнозирование землетрясений " доклад"
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Прогнозирование землетрясений " доклад"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не всегда есть сведения о землетрясениях , не потому, что они не возникали, а потому что инструментальные сейсмические наблюдения ведутся только последние сто лет, и нет точных данных о параметрах землетрясений . Учёные до сих пор не знают всех деталей физических процессов, связанных с землетрясениями, и методы, какими их можно точно предсказывать. Ряд явлений рассматриваются сейчас как возможные предвестники землетрясений: изменения в ионосфере, различные типы электромагнитных индикаторов, включая инфракрасные и радиоволны.
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