Проксклонить по падежам хайуан пожалуста помогите

Қазақ тiлi
Проксклонить по падежам хайуан пожалуста помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р.П хайуна Д.П хайуну В.П хайуну Т.П хайуной П.т хайуне
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