Все звери поздней осенью меняют плохонький редкий мех на густой зимний. В какую чудесную пушист- ую шубку нарядилась лисица. Сменила одежду и хлопотунья белка. В белый наряд оделся и заяц. Все прихорошились! ОЗАГЛАВИТЬ ТЕКСТ!...
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Все звери поздней осенью меняют плохонький редкий мех на густой зимний. В какую чудесную пушист- ую шубку нарядилась лисица. Сменила одежду и хлопотунья белка. В белый наряд оделся и заяц. Все прихорошились! ОЗАГЛАВИТЬ ТЕКСТ! ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подготовка животных к зиме!
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