Прошууууу, дуже требаа Який внесок в український національний рух зробило Кирил??-Мефодіївське братство?

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Історичне значення Кирило-Мефодіївського братства полягає в тому, що воно було першою спробою української інтелігенції вдатися до політичної боротьби. Братство вперше розробило широку політичну програму національно-визвольного руху, яка стала дороговказом для його наступників. Принципово важливим було і те, що братство стало самостійним і самобутнім політичним формуванням, яке організаційно не підпорядковувалося, а ідеологічно не повторювати політичних установок жодного з загальноросійських суспільних течій.