Просклоняй словосочетания словосочетания милый друг синяя краска тонкое кружево опасные приключения
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Просклоняй словосочетания словосочетания милый друг синяя краска тонкое кружево опасные приключения
Ответ(ы):
Гость:
И. Милый друг, синяя краска, тонкое кружево, опасные приключенияР. Милого друга, синей краски, тонкого кружева, опасных приключенийД. Милому другу, синей краске, тонкому кружеву, опасным приключениямВ. Милого друга, синюю краску, тонкое кружево, опасные приключенияТ. Милому другу, синей краске, тонкому кружеву, опасным приключениямП. о милом друге, о синей краске, о тонком кружеве, об опасных приключениях
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