Просклоняй словосочетания словосочетания милый друг синяя краска тонкое кружево опасные приключения

Русский язык
Просклоняй словосочетания словосочетания милый друг синяя краска тонкое кружево опасные приключения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.     Милый друг, синяя краска, тонкое кружево, опасные приключенияР.    Милого друга, синей краски, тонкого кружева, опасных приключенийД.     Милому другу, синей краске, тонкому кружеву, опасным приключениямВ.   Милого друга, синюю краску, тонкое кружево, опасные приключенияТ.   Милому другу, синей краске, тонкому кружеву, опасным приключениямП.    о милом друге, о синей краске, о тонком кружеве, об опасных приключениях

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Токарь до обеда изготовил 36 деталей а после обеда48.Сколько часов работал токарь е??ли он изготовил по 12 деталей в час
Ответить
Литература
Стихи о Великой Отечественной Войне до слёз
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Составьте словосочетание с любыми двумя парами слов. Стал--с??аль, удар--ударь, вес-- весь, брат-- брать, банка-- банька.
Ответить
Математика
как решать ?
Ответить
Математика
Расстояние от пункта А до пункта Б теплоход проплыл против течения за 1ч.48мин.На обратный путь из пункта Б до пункта А он затратил на 18 мин меньш...
Ответить