Токарь до обеда изготовил 36 деталей а после обеда48.Сколько часов работал токарь е??ли он изготовил по 12 деталей в час
Математика
Токарь до обеда изготовил 36 деталей а после обеда48.Сколько часов работал токарь е??ли он изготовил по 12 деталей в час
Ответ(ы):
Гость:
36 + 48 = 84(деталей) 84:12 = 7 (часов) Ответ: 7 часов работал токарь.
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