Токарь до обеда изготовил 36 деталей а после обеда48.Сколько часов работал токарь е??ли он изготовил по 12 деталей в час

Математика

Токарь до обеда изготовил 36 деталей а после обеда48.Сколько часов работал токарь е??ли он изготовил по 12 деталей в час

Автор: Гость