Просклоняйте письменно существительные: трамваи,снегири,муравьи,орехи,стулья,ру??ьи.
Русский язык
Просклоняйте письменно существительные: трамваи,снегири,муравьи,орехи,стулья,ру??ьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трамваи трамваев трамваям трамваи трамваями трамваях снегири снегирей снегирям снегирей снегирями снегирях муравьи муравьев муравьям муравьев муравьями муравьях орехи орехов орехам орехи орехами орехах стулья стульев стульям стулья стульями стульях ручьи ручьев ручьям ручьи ручьями ручьях
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