Просклонять числительное полтора
Русский язык
Просклонять числительное полтора
Ответ(ы):
Гость:
В мужском роде в именительном и винительном падежах - полтора, в остальных - полутора. в женском роде - полторы
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