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Просклонять слово сурет
Қазақ тiлi
Просклонять слово сурет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с. Сурет І.с. Суреттің Б.с.Суретке Т.с. Суретті Ш.с.Суретің Ж.с. Суретші К.с.Суретпен
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