360 мин =;66мин=;70мин=;240мин=;600мин=;660мин=помогите перевести вчасах и минутах срочно по??алуйста
Математика
360 мин =;66мин=;70мин=;240мин=;600мин=;660мин=помогите перевести вчасах и минутах срочно по??алуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360=6часов, 66=1час 6минут, 70=1час 10 мин, 240= 4часа, 600=10 часов, 660=11 часов
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