Вычислить площадь треугольника по его основанию и высоте, составив программу и блок - схему
Информатика
Вычислить площадь треугольника по его основанию и высоте, составив программу и блок - схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
vara,h,s: integer;beginwriteln('введите основание ');readln(a);writeln('введите высоту треугольника') ;readln(h);S:=(1/2)*(a*h);writeln('площадь равна ',s);end.
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