Я вдруг стал понимать,что совершил что-то непоправимое страшное.Что значит эти сл??ва?

Литература
Я вдруг стал понимать,что совершил что-то непоправимое страшное.Что значит эти сл??ва?
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Гость:
Это может значить что ты внезапно понял что сделал что то плохое
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