Я вдруг стал понимать,что совершил что-то непоправимое страшное.Что значит эти сл??ва?
Литература
Я вдруг стал понимать,что совершил что-то непоправимое страшное.Что значит эти сл??ва?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это может значить что ты внезапно понял что сделал что то плохое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Посторойте график функции,заданой формуле y=3х-1,где -3<х<3.Определите по графику:1)значение аргумента х,если соответсвует ему значению функц...
Математика
Найдите объем прямоугольного параллелепипеда,если его длина равна 4 целых 2/3 см,ширина 4/7 см и высота-1,5см . Это как задача
Русский язык