Шестнадцатицветное изображение сколько битов

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Шестнадцатицветное изображение сколько битов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 1 цвет кодируется 1 битом, тогда: 16 = 2^4 = 8*2 = 16 бит
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