Надо сочинение про здоровый образ жизни на казахском языке! пожалуйста помогите!

Қазақ тiлi
Надо сочинение про здоровый образ жизни на казахском языке! пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулығын жаксратуға сен бой сергіту жаттығуларды жасаукерексы сонда сенің денсаулығын керемет болады ПРОСТИТЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ (((((
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