Надо сочинение про здоровый образ жизни на казахском языке! пожалуйста помогите!
Қазақ тiлi
Надо сочинение про здоровый образ жизни на казахском языке! пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денсаулығын жаксратуға сен бой сергіту жаттығуларды жасаукерексы сонда сенің денсаулығын керемет болады ПРОСТИТЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ (((((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения методом разложение многочлена: а) -3(х+у)-2(х-у) при х= 2; у = 1 б) -5(а-2)+3(а+1) при а = -3 в) 3а * 4ав3 - 5в3 *...
Информатика
Информатика
Литература