Срочно помогите!дам 30 балов!
Литература
Срочно помогите!дам 30 балов!
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А. Невский - Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий князь Владимирский, русский полководец, святой Русской православной церкви. А. Суворов - Великий русский полководец, военный теоретик, национальный герой России. Генералиссимус российских сухопутных и морских сил. М. Кутузов -Русский полководец, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Г. Жуков -Советский полководец. Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей.
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