В чем проявляется закон природной зональности на территории Евразии?
География
В чем проявляется закон природной зональности на территории Евразии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон широтной зональности проявляется в смене таких компонентов природного комплекса, как почвы, растительность, животный мир. По почвенной карте Евразии видно что протягиваясь с запада на восток друг друга сменяют в направлении с севера на юг следующие почвы: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, бурые лесные и серые лесные, черноземы, каштановые, бурые полупустынные и т. д. По евразийской карте растительного и животного мира можно увидеть, что зоны протягиваются субширотно и последовательно сменяют друг друга с севера на юг. Крупный природный комплекс- географическая природная зона. В ее составе компоненты, подчиняющиеся закону широтной зональности. Рассмотрим карту природных зон Евразии. Они протягиваются в широтном направлении (с запада на восток) , сменяя друг друга от севера к югу: арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса и т. д.
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