Против кого в рассказе направлен юмор Автора? Рассказ Чехова хамелеон
Литература
Против кого в рассказе направлен юмор Автора? Рассказ Чехова хамелеон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его герой – полицейский надзиратель Очумелов – выражение готовности пресмыкаться перед высшими, унижать низших, выслуживаться и вести себя подло. С помощью юмора и сатиры Чехов обличает мир пошлости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
Очень надо сочинение по литературе на тему чем живы люди с примерами из текста ,,В ??урном обществе"
Физика
Определите работу совершаемую в течении часа насосами на Волго-Донском канале им. В.И.Ленина , если за 1 с они поднимают 45м³ водв на высоту 44м.По...
Русский язык