Проведи опыт: Капните раствор йода на хлеб. Спустя несколько минут посмотрите на ??езультат. Помогите пж! У меня йода нет дома. Просто покажите результат и я расскажу учительнице. Эта оуенка будет идти за четверть)

Биология

Проведи опыт: Капните раствор йода на хлеб. Спустя несколько минут посмотрите на ??езультат. Помогите пж! У меня йода нет дома. Просто покажите результат и я расскажу учительнице. Эта оуенка будет идти за четверть)

Автор: Гость