Проведи опыт: Капните раствор йода на хлеб. Спустя несколько минут посмотрите на ??езультат. Помогите пж! У меня йода нет дома. Просто покажите результат и я расскажу учительнице. Эта оуенка будет идти за четверть)
Биология
Проведи опыт: Капните раствор йода на хлеб. Спустя несколько минут посмотрите на ??езультат. Помогите пж! У меня йода нет дома. Просто покажите результат и я расскажу учительнице. Эта оуенка будет идти за четверть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой результат таков: хлеб стал фиолетовым. См. на фото:
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