Проверить парный согласный в конце слова для этого Измени слова поставь имена существительные во множественное число запиши автобус, мороз, рукав, шкаф, лапка, голубь, стриж, карандаш. паруса-парус
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Проверить парный согласный в конце слова для этого Измени слова поставь имена существительные во множественное число запиши автобус, мороз, рукав, шкаф, лапка, голубь, стриж, карандаш. паруса-парус
Ответ(ы):
Гость:
Автобус-автобусы;мороз-морозы;рукав-рукава;шкаф-шкафы; лапка-лапки;голубь-голуби;стриж-стрижи;карандаш-карандаши; парус-паруса.
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