Проверить парный согласный в конце слова для этого Измени слова поставь имена существительные во множественное число запиши автобус, мороз, рукав, шкаф, лапка, голубь, стриж, карандаш. паруса-парус

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Проверить парный согласный в конце слова для этого Измени слова поставь имена существительные во множественное число запиши автобус, мороз, рукав, шкаф, лапка, голубь, стриж, карандаш. паруса-парус

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