Қыздыру шамы қосылып тұрғанда, оның қылы жоғары температураға дейін қызады. Не се??епті электр тогын жеткізетін сымдар салқын күйінде қалады?
Физика
Қыздыру шамы қосылып тұрғанда, оның қылы жоғары температураға дейін қызады. Не се??епті электр тогын жеткізетін сымдар салқын күйінде қалады?
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Гость:
Себеби энергия бир турда баска турга бару мумкин
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