Расчитайте массовую долю соли (%) в расстаоре.полученном при расстаорении 30г соли ?? 170г воды

Химия
Расчитайте массовую долю соли (%) в расстаоре.полученном при расстаорении 30г соли ?? 170г воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W= 30/(170+30)*100=0,5%
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