Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени, чем 9ч назад остава??ось до полудня. Через чколько часов наступит полночь?
Математика
Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени, чем 9ч назад остава??ось до полудня. Через чколько часов наступит полночь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-t=2(12-(t-9)) 24-t=2(12-t+9) 24-t=42-2t t=18 то есть осталось 6 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История
Для чего в исламских странах строят мечети? Где здесь важнейшие элементы мечети? 1. Внутренний двор. 2. Минарет 3.Место омовения. 4.Молит...
Русский язык
На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно ...