Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени, чем 9ч назад остава??ось до полудня. Через чколько часов наступит полночь?

Математика

Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени, чем 9ч назад остава??ось до полудня. Через чколько часов наступит полночь?

Автор: Гость