Расказ о красоте растений

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Невозможно представить нашу жизнь без растений. Ведь, выделяя кислород, они дают нам возможность дышать. Они защищают нас жарким летом от палящего солнца и являются пищей для людей и множества животных. Но это не единственное их достоинство. Мы получаем огромное удовольствие, наблюдая за красотой растений. В мире насчитываются сотни тысяч видов этих чудес природы. Большие и маленькие, хвойные и лиственные, разноцветные или просто зелёные. Их существует великое множество, и каждое прекрасно по-своему.