Раскройте скобки. -2*(x-y+z),3*(-a+b)
Алгебра
Раскройте скобки. -2*(x-y+z),3*(-a+b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2(х-y+z)= -2x+2y-2z 3*(-a+b)= -3a+3b
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