Раскрыть скобки: 7x-2(2x+3)gt;3
Математика
Раскрыть скобки: 7x-2(2x+3)gt;3
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7х-4х+6>3 7х-4х>3-6 3х>-3 х>-1
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