Расмотри звуковой портрет слова (грус'т) какие слова можно записать?одинаковы ли их значения? произведи звуко-буквенный разбор этих слов

Русский язык

Расмотри звуковой портрет слова (грус'т) какие слова можно записать?одинаковы ли их значения? произведи звуко-буквенный разбор этих слов

Автор: Гость