Расмотри звуковой портрет слова (грус'т) какие слова можно записать?одинаковы ли их значения? произведи звуко-буквенный разбор этих слов

Русский язык
Расмотри звуковой портрет слова (грус'т) какие слова можно записать?одинаковы ли их значения? произведи звуко-буквенный разбор этих слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грусть, груздь их значения не одинаковы грусть - 6 букв, 5 звуков груздь - 6 букв, 5 звуков
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