Расположите элементы в порядке возрастания их неметаллических свойств : -P,S,Si. Отв??т поясните
Химия
Расположите элементы в порядке возрастания их неметаллических свойств : -P,S,Si. Отв??т поясните
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В порядке возрастания неметаллических свойств : Si,P,S В периодической системе Менделеева слева направо неметаллические свойства усиливают,а также сверху вниз
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