Какое из этих веществ является стереоизомером атропина?: а) Гиоциамин б) декстрометорфан в) метилфенидат
Химия
Какое из этих веществ является стереоизомером атропина?: а) Гиоциамин б) декстрометорфан в) метилфенидат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) изомерия в положение гидрооксидной групы (OH)
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