Какое из этих веществ является стереоизомером атропина?: а) Гиоциамин б) декстрометорфан в) метилфенидат

Химия

Какое из этих веществ является стереоизомером атропина?: а) Гиоциамин б) декстрометорфан в) метилфенидат

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