Распред числа 1 ,5,8,9,10,12,15 чтобы суммы чисел во всех группах были одинакг
Математика
Распред числа 1 ,5,8,9,10,12,15 чтобы суммы чисел во всех группах были одинакг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А в сколько групп? А то не понятно.
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