Распределите растения произрастающие в волгоградской области ДЕРЕВЬЯ,КУСТАРНИК??,ТРАВЫ.( тополь чёрный, тюльпан биберштейна, берсклет бородавчатый, осина, дуб черешчатый, смородина золотая, майкараган волжский, ландыш майский, ...

Биология
Распределите растения произрастающие в волгоградской области ДЕРЕВЬЯ,КУСТАРНИК??,ТРАВЫ.( тополь чёрный, тюльпан биберштейна, берсклет бородавчатый, осина, дуб черешчатый, смородина золотая, майкараган волжский, ландыш майский, миндаль низкий, крапива двудомная по по группам)
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Ответ(ы):
Гость:
ДЕРЕВЬЯ-дуб. осина. тополь. КУСТАРНИКИ-смородина. майкараган.  миндаль. берсклет. ТРАВЫ- ландыш. крапива.тюльпан.
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