Распределите растения произрастающие в волгоградской области ДЕРЕВЬЯ,КУСТАРНИК??,ТРАВЫ.( тополь чёрный, тюльпан биберштейна, берсклет бородавчатый, осина, дуб черешчатый, смородина золотая, майкараган волжский, ландыш майский, ...
Биология
Распределите растения произрастающие в волгоградской области ДЕРЕВЬЯ,КУСТАРНИК??,ТРАВЫ.( тополь чёрный, тюльпан биберштейна, берсклет бородавчатый, осина, дуб черешчатый, смородина золотая, майкараган волжский, ландыш майский, миндаль низкий, крапива двудомная по по группам)
Ответ(ы):
Гость:
ДЕРЕВЬЯ-дуб. осина. тополь. КУСТАРНИКИ-смородина. майкараган. миндаль. берсклет. ТРАВЫ- ландыш. крапива.тюльпан.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите спряжение глаголов расстилаешь вырастешь (цветы) выращиваешь обидите обижаем выступите отступаем погоните подгон...
Другие предметы
Сделай `правильный' бутерброд из хлеба, масла и сыра.Для этого вычисли , сколько на кусок хлеба массой 80г. нужно намазать граммов масла и какой ма...