Распределите следующие существительные по родам. Придумайте и запишите предложе??ия в которых эти слова употреблялись бы с прилагательными и гбаголами в прошедшем времени. Лестница, мяч, речь, скрипач, скрипачка, хранитель, тю...
Русский язык
Распределите следующие существительные по родам. Придумайте и запишите предложе??ия в которых эти слова употреблялись бы с прилагательными и гбаголами в прошедшем времени. Лестница, мяч, речь, скрипач, скрипачка, хранитель, тюль, рояль, дуэль, чушь, мозоль.
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