Составь две цепи питания,одним звеном в которых являлась бы птица. Чайка,планкто??,фитопланктон, щюка, канюк,окунь.

Биология

Составь две цепи питания,одним звеном в которых являлась бы птица. Чайка,планкто??,фитопланктон, щюка, канюк,окунь.

Автор: Гость