Составь две цепи питания,одним звеном в которых являлась бы птица. Чайка,планкто??,фитопланктон, щюка, канюк,окунь.
Биология
Составь две цепи питания,одним звеном в которых являлась бы птица. Чайка,планкто??,фитопланктон, щюка, канюк,окунь.
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