Распределите слова на три группы с основой, в которую входят: 1) корень и суффикс; 2) приставка и корень; 3) приставка, корень и суффикс. Обозначьте морферы в словах. Паркетные, привезут, грузчик, переписчик, переход, выбегут...
Русский язык
Распределите слова на три группы с основой, в которую входят: 1) корень и суффикс; 2) приставка и корень; 3) приставка, корень и суффикс. Обозначьте морферы в словах. Паркетные, привезут, грузчик, переписчик, переход, выбегут, пришкольный, безвредный, безголосый. Номер 418 Спс заранее)))
Ответ(ы):
Гость:
Паркетные-3 5 слово -2 6 слово-3 привезут-.??? 7 слово-3 там есть окончание тоже грузчик-1 8 слово- 3 там есть окончание тоже переписчик-3 9-2там есть окончание тоже
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