Распределите слова на три группы с основой, в которую входят: 1) корень и суффикс; 2) приставка и корень; 3) приставка, корень и суффикс. Обозначьте морферы в словах. Паркетные, привезут, грузчик, переписчик, переход, выбегут...

Русский язык

Распределите слова на три группы с основой, в которую входят: 1) корень и суффикс; 2) приставка и корень; 3) приставка, корень и суффикс. Обозначьте морферы в словах. Паркетные, привезут, грузчик, переписчик, переход, выбегут, пришкольный, безвредный, безголосый. Номер 418 Спс заранее)))

Автор: Гость