Распределите слова на три группы с основой, в которую входят: 1) корень и суффикс; 2) приставка и корень; 3) приставка, корень и суффикс. Обозначьте морферы в словах. Паркетные, привезут, грузчик, переписчик, переход, выбегут...

Русский язык
Распределите слова на три группы с основой, в которую входят: 1) корень и суффикс; 2) приставка и корень; 3) приставка, корень и суффикс. Обозначьте морферы в словах. Паркетные, привезут, грузчик, переписчик, переход, выбегут, пришкольный, безвредный, безголосый. Номер 418 Спс заранее)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Паркетные-3         5 слово -2         6 слово-3 привезут-.???       7 слово-3 там есть окончание тоже грузчик-1              8 слово-  3  там есть окончание тоже переписчик-3       9-2там есть окончание тоже
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