Распредили слова по столбикам. в первый столбик запиши слова, написание которых с??впадает с произношением,во второй слова произношение и написание которых не совпадают. записывай сначала проверочные словп
Русский язык
Распредили слова по столбикам. в первый столбик запиши слова, написание которых с??впадает с произношением,во второй слова произношение и написание которых не совпадают. записывай сначала проверочные словп
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Апьоумпопвпгаопгогопгррггквпоррпгпдпрпрпвлдпрпрвпрлдвпрр
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