Распредили слова по столбикам. в первый столбик запиши слова, написание которых с??впадает с произношением,во второй слова произношение и написание которых не совпадают. записывай сначала проверочные словп

Русский язык

Распредили слова по столбикам. в первый столбик запиши слова, написание которых с??впадает с произношением,во второй слова произношение и написание которых не совпадают. записывай сначала проверочные словп

Автор: Гость