Распространите предложения второстепенными членами. 3 Звонок. Ученики разговаривали. Вошла учительница. Наступила тишина . Начался урок. Дети слушали. Вбежал Петя.
Русский язык
Распространите предложения второстепенными членами. 3 Звонок. Ученики разговаривали. Вошла учительница. Наступила тишина . Начался урок. Дети слушали. Вбежал Петя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозвенел звонок на урок. Ученики класса разговаривали на разные темы. В класс вошла учительница иностранного языка. По ее приходу наступила гробовая тишина. Начался интереснейший для многих урок французского языка. Дети слушали очень внимательно и старались запомнить все-все,что говорит учительница. Внезапно вбежал Петя и попросил прощения за опоздание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите выражение для нахождения площади квадрата со стороной 1 см. 2 дм. 10 см . 12 с?? В каждом случае найдите его площадь Образец-Найдём пло...
Другие предметы
1. В автобусе сначала ехали 16 пассажиров. На каждой остановке выходили 7, а входило 5 человек. На какой остановке в автобусе не стало пассажиров?
Русский язык