Распространите предложения второстепенными членами. 3 Звонок. Ученики разговаривали. Вошла учительница. Наступила тишина . Начался урок. Дети слушали. Вбежал Петя.

Гость: Гость:

Прозвенел звонок на урок. Ученики класса разговаривали на разные темы. В класс вошла учительница иностранного языка. По ее приходу наступила гробовая тишина. Начался интереснейший для многих урок французского языка. Дети слушали очень внимательно и старались запомнить все-все,что говорит учительница. Внезапно вбежал Петя и попросил прощения за опоздание.