Запишите выражение для нахождения площади квадрата со стороной 1 см. 2 дм. 10 см . 12 с?? В каждом случае найдите его площадь Образец-Найдём площадь квадрата со стороной 9 см:9 во 2 степени =81(см во 2 степени)

Математика

Запишите выражение для нахождения площади квадрата со стороной 1 см. 2 дм. 10 см . 12 с?? В каждом случае найдите его площадь Образец-Найдём площадь квадрата со стороной 9 см:9 во 2 степени =81(см во 2 степени)

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