Запишите выражение для нахождения площади квадрата со стороной 1 см. 2 дм. 10 см . 12 с?? В каждом случае найдите его площадь Образец-Найдём площадь квадрата со стороной 9 см:9 во 2 степени =81(см во 2 степени)
Математика
Запишите выражение для нахождения площади квадрата со стороной 1 см. 2 дм. 10 см . 12 с?? В каждом случае найдите его площадь Образец-Найдём площадь квадрата со стороной 9 см:9 во 2 степени =81(см во 2 степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1^2=1 см в квадрате 2^2= 2 дм в квадрате 10^2= 100 см в квадрате 12^2=144 см в квадрате
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