1. В автобусе сначала ехали 16 пассажиров. На каждой остановке выходили 7, а входило 5 человек. На какой остановке в автобусе не стало пассажиров?
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1. В автобусе сначала ехали 16 пассажиров. На каждой остановке выходили 7, а входило 5 человек. На какой остановке в автобусе не стало пассажиров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пятой остановке в автобусе не будет пассажиров.
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