1. В автобусе сначала ехали 16 пассажиров. На каждой остановке выходили 7, а входило 5 человек. На какой остановке в автобусе не стало пассажиров?

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1. В автобусе сначала ехали 16 пассажиров. На каждой остановке выходили 7, а входило 5 человек. На какой остановке в автобусе не стало пассажиров?

Автор: Гость