Рассказ о древне греческом боге

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Древни греческий бог Зевс По древнегреческим мифам, богине Рее было жаль своих детей, и, когда у нее родился младший сын Зевс, она решила обмануть мужа и подала Кроносу камень, завернутый в пеленки, который тот и проглотил. А Зевса она спрятала на острове Крит, на горе Иде, где его воспитали нимфы (божества, олицетворяющие силы и явления природы,– божества источников, рек, деревьев и т. п.). Коза Амалфея кормила бога Зевса своим молоком, за что Зевс впоследствии поместил ее в сонм звезд. Это нынешняя звезда Капелла. Став взрослым, Зевс решил взять власть в свои руки и заставил отца изрыгнуть всех проглоченных им детей-богов. Их было пятеро: Посейдон, Аид, Гера, Деметра и Гестия.После этого началась «титаномахия» – война за власть между древнегреческими богами и титанами. Зевсу в этой войне помогли сторукие великаны и циклопы, которых он для этого вывел из Тартара. Циклопы выковали богу Зевсу громы и молнии, богу Аиду – шлем-невидимку, богу Посейдону – трезубец.