Рассказ о эпохе Ивана Грозного, об опричине и опричниках. Спасибо заранее.

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Рассказ о эпохе Ивана Грозного, об опричине и опричниках. Спасибо заранее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опричнина – государственная политика террора, царившая на Руси в конце 16 века при правлении Ивана 4.    Сущность опричнины состояла в отторжении имущества у граждан в пользу государства. По повелению государя выделялись особые земли, которые использовались исключительно для царских нужд и нужд царского двора. На эти территориях было собственное управление, и они были закрыты для простых граждан. Все территории отбирались у помещиков с помощью угроз и силы.    Опричники всюду следовали за царем и должны были оберегать его, однако случалось так, что эти дружинники злоупотребляли своими полномочиями и совершали террор, наказывая невиновных. Царь смотрел на все это сквозь пальцы и всегда оправдывал своих опричников в любых спорах. В результате бесчинства опричников, очень скоро их стали ненавидеть не только простые люди, но и бояре. Все самые ужасные казни и деяния, совершенные во времена правления Ивана Грозного были совершены его опричниками.    Итоги опричнины 1565-1572 годов были плачевны. Несмотря на то, что опричнина задумывалась как средство единения государства и целью опричнины Ивана Грозного была защита и уничтожение феодальной раздробленности, привела она в итоге лишь к хаосу и полной анархии.
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